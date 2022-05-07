Абонентов Донбасса перевели на российский код +7

Абонентов мобильных операторов Донецкой и Луганской народных республик включили в российский план нумерации +7. Жители республик смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам. Информация об этом в субботу, 7 мая, поступила «Известиям».

«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан», — прокомментировал замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.

По его словам, кодовая нумерация для жителей республик станет логичным продолжением ранее подписанных договоров с РФ о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Уже с 7 мая номера телефонов с кодами нумерации +38071 и +38072 будут отображаться в формате +7 (949) и +7 (959) соответственно. При этом новый номер будет зеркальным к текущему, то есть последние семь цифр будут совпадать.

В минкомсвязи ЛНР уточнили, что номер при использовании нумерации с кодом +7 (959) будет соответствовать ранее выданному номеру оператора «Лугаком» с учетом изменения кода. При этом замена сим-карт не потребуется. Тарификация и стоимость звонков также останутся на прежнем уровне.

Аналогичное решение о переходе на российскую систему нумерации приняли и в ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, с сегодняшнего дня абоненты оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы. Последние семь цифр номера также будут совпадать с прежним.

Что касается абонентов из России, они смогут звонить напрямую абонентам ДНР и ЛНР на номер +7 (959).

В настоящее время в ДНР и ЛНР действуют государственные республиканские сотовые операторы «Феникс» и «Лугаком». Ни один из российских операторов на территориях республик не работает.

После перевода на российский код жители республик смогут подключить карточки российских банков к онлайн-приложениям. Как отметили на горячей линии Сбербанка, клиенты банка из ДНР и ЛНР после изменения префикса на +7 смогут подключить сервис «Сбербанк Онлайн». Эту же информацию подтвердили в ВТБ относительно своего онлайн-приложения. При этом в банках уточнили, что внести изменения в данные клиенты из республик Донбасса смогут в отделениях на территории России. После этого приложения будут работать на постоянной основе.

Как отметил военный корреспондент «Известий», протестировавший мобильную связь в Донецке, сейчас действует переходный период, во время которого работают оба кода.

21 февраля президент РФ Владимир Путин и главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Тогда же российский лидер подписал указы о признании независимости республик.