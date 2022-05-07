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Жители Донецка прокомментировали переход на российский код +7

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Донецке местная жительница Юлия рассказала «Известиям» о мобильной связи до перехода местного мобильного оператора на российский код +7.

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По ее словам, ранее граждане России в Донецке, получающие выплаты на детей и имеющие карточки российских банков, не могли подключиться к онлайн-приложению.

«Подключить карточки российских банков к онлайн-приложениям мы не могли, потому что нужен номер телефона +7», — уточняет она.

Теперь, как отметили на горячей линии в «Сбере», клиенты банка из ДНР и ЛНР после изменения префикса с украинского +30871 на +7 смогут подключить сервис «Сбербанк-Онлайн». Эту же информацию подтвердили в ВТБ относительно своего онлайн-приложения. При этом в банках уточнили, что внести изменения в данные клиенты из республик Донбасса смогут в отделениях на территории РФ, после чего приложения будут работать на постоянной основе.

Кроме того, на горячей линии оператора ДНР «Феникс» специалист сообщил, что теперь SIM-карты с новым префиксом будут работать в РФ, поэтому покупать и обслуживать российские SIM-карты не понадобится. Так, абоненты из ДНР и ЛНР смогут пользоваться и дальше услугами «Феникса» как дома, так и в поездках по России, не меняя оператора.

Ранее, 7 мая, стало известно, что абоненты мобильных операторов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) включены в российский план нумерации +7. Возможность звонков по новой систем освободит местных жителей от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с близкими.

Как отметил военный корреспондент «Известий», протестировавший мобильную связь в Донецке, сейчас действует переходный период, во время которого будут работать оба кода.

Во время присвоения номера, начинающегося с +7, абоненты получат информацию об этом по SMS. Номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр.

На территориях ДНР и ЛНР в настоящее время действуют государственные республиканские сотовые операторы мобильной связи «Феникс» и «Лугаком», ни один из российских операторов не работает.

Ранее в субботу заместитель главы Минцифры России Дмитрия Кима отметил, что кодовая нумерация для жителей республик — логичное продолжение ранее подписанных договоров между РФ, ДНР и ЛНР.

21 февраля президент РФ Владимир Путин и главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Тогда же российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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