ЛНР полностью перейдет на российский телефонный код в июле

Мобильные операторы в Луганской Народной Республике полностью перейдут на российскую нумерацию в июле. К этому времени будут завершены все подготовительные работы, сообщили во вторник, 17 мая, в Минкомсвязи ЛНР.

«Номер при использовании нумерации с кодом +7 (959) будет соответствовать ранее выданному номеру оператора «Лугаком» с учетом изменения кода. С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение SMS-сообщений, в том числе в целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах», — пояснили в пресс-службе министерства.

Тарификация и стоимость звонков останутся на прежнем уровне.

Абонентов мобильных операторов Луганской и Донецкой народных республик включили в российский план нумерации +7 в начале мая. Теперь жители республик могут звонить в Россию по внутренним российским тарифам. Новый номер будет зеркальным к текущему, то есть последние семь цифр будут совпадать.

Как отметил 7 мая замглавы Минцифры России Дмитрий Ким, кодовая нумерация для жителей республик Донбасса станет логичным продолжением договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые президент РФ Владимир Путин и главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали 21 февраля.

Что касается абонентов из России, они смогут звонить напрямую абонентам ЛНР на номер +7 (959), а ДНР — на номер +7 (949).

В настоящее время в ДНР и ЛНР действуют государственные республиканские сотовые операторы «Феникс» и «Лугаком». Ни один из российских операторов на территориях республик пока не работает.