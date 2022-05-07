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Военкор «Известий» протестировал мобильную связь в ДНР после перехода на код РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин протестировал военную связь в Донецке после перехода местного мобильного оператора на российский код.

С 7 мая вместо украинского +30871 местные жители могут пользоваться кодом +7949.

Журналист решил опробовать качество связи и позвонил своему коллеге Семену Еремину, который также работает в Донбассе.

«Я тебе звоню на «Феникс» (местный оператор связи. — Ред.), набирая российский код», — сказал Трушнин, отметив в ходе беседы, что сейчас действует переходный период, во время которого будут работать оба кода.

«Это хорошо, потому что надо будет еще привыкать», — ответил Еремин.

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Ранее, 7 мая, стало известно, что абоненты мобильных операторов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) включены в российский план нумерации +7. Возможность звонков по российской системе освободит местных жителей от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с близкими. Кроме того, они смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам.

Во время присвоения номера, начинающегося с +7, абоненты получат информацию об этом по SMS. Номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, тарификация останется на прежнем уровне, а замены сим-карты на данном этапе не потребуется.

На территориях республик сейчас действуют государственные республиканские сотовые операторы мобильной связи «Феникс» и «Лугаком», ни один из российских операторов не работает.

По словам замглавы Минцифры России Дмитрия Кима, кодовая нумерация для жителей республик — логичное продолжение ранее подписанных договоров между РФ, ДНР и ЛНР.

21 февраля президент РФ Владимир Путин и главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В тот же день российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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