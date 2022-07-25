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Экономист рассказал о последствиях остановки торгов на Мосбирже японской иеной

Экономист Домащенко предрек небольшое влияние на РФ приостановки торгов японской иеной
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Фото: ТАСС/EPA
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Приостановка Мосбиржей торгов японской иеной с 8 августа, учитывая мизерные обороты в РФ этой валюты, будет иметь незначительное влияние на российкую экономику и финансовую систему. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в понедельник, 25 июля.

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Ранее в этот же день Мосбиржа объявила о приостановке торгов иеной с 8 августа. С этой же даты японскую нацвалюту не будут принимать для обеспечения по операциям, а исполнение обязательств по заключенным до 5 августа сделкам будет осуществляться в обычном режиме.

Приостановка торгов иеной связана с риском при проведении платежей в данной валюте из-за санкционных ограничений, отметил Домащенко.

«Это та же история, что была и со швейцарским франком в начале июня, когда Мосбиржа приостановила торги по инструментам этой валюты. Последствия те же, что и со швейцарским франком, учитывая мизерные обороты обеих валют», — добавил он.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов назвал одной из причин приостановки торгов иеной на Мосбирже падение товарооборота между РФ и Японией в связи с санкциями. Также он отметил, что Токио отказался от импорта российского золота, допустив, что в ближайшее время может присоединиться к американским санкциям по отношению к РФ в части ограничения расчетов в долларах и евро.

«Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в будущем торговля с Японией может проходить с использованием валют «дружественных стран»: китайского юаня или гонконгского доллара. При этом не стоит исключать повышенные риски и сложности с проведением операций, то есть речь идет об инфраструктурных ограничениях», — добавил эксперт.

Специалист рассказал, что ранее ограничения на торговлю на Мосбирже в основном касались отдельных акций и происходили в связи с резким изменением котировок. Так, при резких колебаниях котировок используется механизм дискретного аукциона, чтобы не останавливать торги. Этот режим, как правило, применяют, если индекс Мосбиржи меняется на 15% или цена какой-либо бумаги меняется на 20% в течение 10 минут подряд, пояснил он.

Московская биржа приостановила торги швейцарским франком на валютном рынке с 14 июня. Мера была обусловлена затруднениями в проведении расчетов в этой валюте, с которыми сталкивались участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года.

Так, 10 июня Швейцария вслед за Евросоюзом одобрила шестой пакет санкций против России, в который внесли Национальный расчетный депозитарий (НРД). В ЕС подчеркивали, что он играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком.

Как заявлял «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, приостановка торгов швейцарским франком — не смертельна для российского бизнеса, так как расчетов в этой валюте немного. Однако мера несет для РФ репутационные потери, говорил он.

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