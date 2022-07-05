Япония ввела санкции против еще 90 граждан и компаний РФ и Белоруссии

Правительство Японии добавило в санкционные списки еще 90 физических и юридических лиц из России и Белоруссии. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает министерство финансов.

«Принимая во внимание нынешнюю ситуацию вокруг Украины, Кабинет министров согласовал новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации в целях содействия международным усилиям по достижению мира», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В частности, новый пакет рестрикций предполагает заморозку активов лиц, непосредственно причастных к «дестабилизации обстановки на востоке Украины». Также установлен запрет на экспорт для 65 российских и 25 белорусских организаций.

Дополнительно накладывается эмбарго на ввоз драгоценных металлов (золота) из РФ.

Кроме того, с 5 сентября запрещается оказывать клиентам из России ряд услуг, в том числе: трастовые, бухгалтерские/аудиторские услуги и услуги управленческого консультирования.

Ранее, 27 июня, телеканал NHK сообщил, что правительство Японии расширит комплекс антироссийских санкций и включит туда еще порядка 160 физических и юридических лиц, чья деятельность связана с РФ. Ограничения предполагают запрет на предоставление некоторых услуг для России, таких как бухгалтерский учет и траст, замораживание активов около 70 российских физлиц и запрет на экспорт в отношении 90 организаций военного назначения.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида обратился с призывом к странам G7 не ослаблять давление на Россию. Вместе с тем он также указал на необходимость стран G7 следить за стремительным изменением курсов валют и не допустить разрушения экономик из-за инфляции.

До этого, 7 июня, Токио добавил в санкционный список ряд банков из России и Белоруссии. Так, под рестрикции попали Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

9 мая Япония ввела новые санкции против 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение». Также под санкции попали более 140 человек.

Разные страны начали ужесточать санкции против РФ в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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