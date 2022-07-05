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Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота
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Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота

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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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Правительство Японии ввело запрет на ввоз в страну драгоценных металлов, в том числе золота, из России. Об этом 5 июля сообщило министерство финансов.

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«Принимая во внимание нынешнюю ситуацию вокруг Украины, кабинет министров согласовал новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации в целях содействия международным усилиям по достижению мира», — сообщили в ведомстве.

Также введен запрет на трастовые, бухгалтерские, аудиторские услуги и услуги управленческого консультирования для российских клиентов.

Ранее в этот день стало известно, что Япония ввела санкции против еще 90 физических и юридических лиц из России и Белоруссии. В список в частности вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава ОАК Юрия Слюсарь и родственники предпринимателя Алексея Мордашова.

Также глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси запросил у России пояснений относительно указа президента России Владимира Путина об операторе «Сахалина-2». Министр отметил важность проекта для энергобезопасности страны.

1 июля стало известно, что Евросоюз начал работу над санкциями в отношении российского золота. По словам постоянного представителя РФ в ЕС Владимира Чижова, его экспорт в последнее время был минимальным.

28 июня США ввели запрет на поставку золота из России. Отмечалось, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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