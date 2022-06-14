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Экономист оценил риски для бизнеса из-за приостановки торгов швейцарским франком

Экономист Остапкович: приостановка Мосбиржей торгов швейцарским франком — это абсолютно не смертельно
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Фото: Global Look Press/Geisler/Robert Schmiegel
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Приостановка торгов швейцарским франком — абсолютно не смертельно для российского бизнеса, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Об этом он заявил во вторник, 14 июня, в беседе с «Известиями».

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«Это абсолютно не смертельно, но определенно это репутационные потери, которые наклыдывают на нас различные страны. Когда эти потери достигают точки бифуркации, они негативно влияют на бизнеес и на людей <...> Никакой проблемы в принципе не должно быть, тем более со швейцарским франком, так как у нас расчеты в швейцарских фраках не такие уж большие. Но всё равно для отдельных категорий бизнеса возникают определенные проблемы, я бы даже сказал, дискомфорт», — подчеркнул Остапкович.

Как отметил экономист, в результате приостановки торгов швейцарской валютой повысятся издержки, а товар станет дороже. Рост издержек в конечном счете приводит к росту цен для населения и росту инфляции, добавил эксперт.

С 14 июня Московская биржа приостановила торги швейцарским франком на валютном рынке. Отмечается, что приостановка обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года.

10 июня Швейцария вслед за Евросоюзом одобрила шестой пакет санкций против России, в который внесен Национальный расчетный депозитарий(НРД). Как отмечали в ЕС, он играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком.

В настоящее время на Мосбирже организованы торги валютными парами с долларом США, евро, китайским юанем, британским фунтом, гонконгским долларом, белорусским рублем, турецкой лирой, японской иеной и казахстанским тенге.

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