Мосбиржа приостановит торги японской иеной с 8 августа

Из-за рисков затруднений при проведении расчетов Мосбиржа с 8 августа временно приостановит торги японской иеной. Об этом 25 июля сообщает площадка.

«8 августа 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги японской иеной. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена — российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США — японская иена» (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах», — говорится на сайте.

Также с 8 августа иену не будут принимать для обеспечения по операциям, а исполнение обязательств по заключенным до 5 августа сделкам будет осуществляться в обычном режиме.

13 июля кандидат экономических наук, аналитик Михаил Беляев указал на неактуальность финансовых вложений в иностранную валюту.

12 июня «Известиям» в маркетплейсе «Сравни» рассказали о снижении заинтересованности граждан в приобретении иностранных валют на 40% по сравнению с мартом-апрелем текущего года. Таким образом, трафик страницы с курсом доллара снизился на 48%, а евро — на 17%. Снижение спроса россиян на валюты США и ЕС «Известиям» подтвердили на Мосбирже, в крупных банках и брокерских организациях.