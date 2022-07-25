Глава офиса Зеленского заявил о прибытии польских танков на Украину

Польские танки уже прибыли на Украину. Об этом 25 июля заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.

«PT-91 Twardy (польский боевой танк. — Ред.) от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, в июне, представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что снабжение вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелой военной техникой — это прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они не могли достичь территории как РФ, так и Донбасса.

До этого, в мае, стало известно, что Варшава передала Киеву 18 единиц самоходных гаубиц Krab. Отмечалось, что Польша обучила работе с ними 100 украинских артиллеристов.

О передаче Варшавой Киеву танков также сообщалось в апреле. По данным Польского радио, тогда было поставлено более 200 танков Т-72, что достаточно для формирования двух бригад, и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП).

Тогда же стало известно, что Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило 1,6 млрд.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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