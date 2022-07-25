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В России ввели уголовную ответственность за неоднократное вождение без прав

В России c 25 июля вводится уголовная ответственность за систематическое вождение без прав
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Водителей, которые систематически садятся за руль без прав, с 25 июля ожидает уголовная ответственность. Это связано со вступлением в силу в понедельник статьи 264.3 Уголовного кодекса РФ.

Внимание! Мотор! Поехали!
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По данной статье уголовная ответственность последует не только за управление автомобиля без прав, но и другими транспортными средствами.

Кроме того, в силу вступила в силу ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным прав. За такое правонарушение предусматривается штраф в размере от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей либо обязательных работ на срок от 150 до 200 часов.

10 января в РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности за регулярные нарушения правил дорожного движения. К ним относятся выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч

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