В России ввели уголовную ответственность за неоднократное вождение без прав

Водителей, которые систематически садятся за руль без прав, с 25 июля ожидает уголовная ответственность. Это связано со вступлением в силу в понедельник статьи 264.3 Уголовного кодекса РФ.

По данной статье уголовная ответственность последует не только за управление автомобиля без прав, но и другими транспортными средствами.

Кроме того, в силу вступила в силу ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным прав. За такое правонарушение предусматривается штраф в размере от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей либо обязательных работ на срок от 150 до 200 часов.

10 января в РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности за регулярные нарушения правил дорожного движения. К ним относятся выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч