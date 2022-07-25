В «Розе Хутор» обрушился потолок курортного отеля

Отель Green Flow в поселке курорта «Роза Хутор» лишился потолка парадного входа. Видео момента обрушения есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что потолок обрушился за считаные секунды, никто не пострадал.

Предполагается, что обрушение было запланированным, поскольку вход в отель был огорожен конусами. Возможно, на произошедшее повлияли залповые ливни.

В отеле о причинах обрушения пока не сообщили.

Накануне сообщалось, что в Сочи оползень обрушил опорную бетонную стену, которая упала на припаркованные автомобили.

В пресс-службе администрации города рассказали, что в результате обильных дождей подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории.

В Сочи выпало 90% месячной нормы осадков за минувшие сутки, на улице Цюрупы введен режим ЧС. Как подчеркивают синоптики, до 27 июля включительно вероятность дождей сохранится, но сильные ливни не ожидаются.

Ранее в этот день стало известно, что крупнейший торговый центр в Сочи «МореМолл» закрыт из-за подтопления в результате ливней. На данный момент специалисты занимаются откачкой воды.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.