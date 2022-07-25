Реклама
Прямой эфир
Спорт
Французские волейболисты впервые стали победителями Лиги наций
Мир
Из-за извержения вулкана в Японии эвакуировали 34 человека
Мир
FT узнал о сокращении инвестиций Китая в Россию с начала года
Мир
Eutelsat и OneWeb могут объявить о слиянии для конкуренции со Starlink
Мир
Папа римский прибыл в Канаду для покаяния перед коренными народами
Мир
Кандидат в премьеры Британии пообещал ограничить влияние КНР в стране
Мир
В Греции указали на распространение националистических идей в Турции
Мир
Глава МИД Германии посетит Чехию и Словакию 26 июля
Спорт
Тренер «Барселоны» захотел вернуть в клуб Месси
Спорт
Болельщики ФК «Атлетико» создали хештег против присоединения Роналду
Общество
Директоров школ и главврачей впервые обяжут декларировать расходы

В «Розе Хутор» обрушился потолок курортного отеля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отель Green Flow в поселке курорта «Роза Хутор» лишился потолка парадного входа. Видео момента обрушения есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что потолок обрушился за считаные секунды, никто не пострадал.

Штормовой удел: когда Сочи восстановится после разгула стихии
И смогут ли граждане и бизнес возместить убытки, нанесенные сильнейшим наводнением

Предполагается, что обрушение было запланированным, поскольку вход в отель был огорожен конусами. Возможно, на произошедшее повлияли залповые ливни.

В отеле о причинах обрушения пока не сообщили.

Накануне сообщалось, что в Сочи оползень обрушил опорную бетонную стену, которая упала на припаркованные автомобили.

В пресс-службе администрации города рассказали, что в результате обильных дождей подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории.

В Сочи выпало 90% месячной нормы осадков за минувшие сутки, на улице Цюрупы введен режим ЧС. Как подчеркивают синоптики, до 27 июля включительно вероятность дождей сохранится, но сильные ливни не ожидаются.

Ранее в этот день стало известно, что крупнейший торговый центр в Сочи «МореМолл» закрыт из-за подтопления в результате ливней. На данный момент специалисты занимаются откачкой воды.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022