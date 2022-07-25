Власти Херсонской области сообщили о безуспешном контрнаступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах. Об этом 24 июля сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — сказал Стремоусов «РИА Новости».

По словам замглавы администрации области, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками.

Кроме того, по словам чиновника, все попытки осуществления контратаки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии.

По его словам, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада.

«То, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — всё это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооруженным силам Российской Федерации», — подчеркнул замглавы администрации.

Ранее, 22 июля, газета The New York Times сообщила, что ВСУ готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. В материале указывается, что эти планы вызывают обеспокоенность у западных официальных лиц. Они считают, что воодушевленный их поддержкой Киев может слишком рано начать контрнаступление.

Ранее, 11 июля, в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, министр обороны Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ получили соответствующий приказ от президента страны Владимира Зеленского. В частности, он отметил, что им было поручено разработать план, затем работу по этому направлению должны продолжить в генштабе.

Позднее Резников опроверг свои слова, отметив, что заявление о «приказе» он делал на английском языке, неродном для него, из-за чего его поняли неправильно.

В администрации США, в свою очередь, заявили, что не будут признавать присоединение к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В Пентагоне пригрозили, что «ответные меры» последуют «быстро и жестко». На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 июля указала, что угрозы США ввести новые антироссийские санкции при вхождении районов Украины в состав России не достигнут своей цели.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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