Северная Корея обвинила Вашингтон в «биологическом терроризме» из-за размещения страной биолабораторий на Украине и других государствах. Об этом написало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели. Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в статье.

Отмечается, что Штаты проверяли «эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны» в Корее во время боя в 1951 году. Об этом свидетельствуют секретные данные из американского государственного архива.

В то же время сейчас, продолжил автор публикации, американская сторона всячески отрицает подобные обвинения, пытаясь отвлечь внимание на Россию, называя ее «военным преступником».

Кроме того отмечается, что точки вспышки эпидемий заболеваний, которые возникали в последние годы в мире, совпадают с места расположения американских биолабораторий. В материале говорится о том, что обвинения США в крупном потрясении от коронавируса неслучайны.

Ранее, 15 июля, посольство РФ в США отметило, что в американских СМИ ведется кампания по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы о применении Вооруженными силами РФ биологического оружия. Отмечается, при этом, что именно США, а не Россия «запятнали свою репутацию в данной области».

Дипломаты напомнили, что в марте 2022 года институт стратегических исследований армии США опубликовал отчет о программе хим- и биооружия в период войны в Корее, где сказано, что в ходе подготовки к корейской кампании «ВВС США изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую концептуальную работу по их применению».

7 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти США вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов. Соответствующий вывод был сделан после изучения доклада, полученного в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Двумя днями ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что началу спецоперации способствовало распространение на Украине неонацизма, «функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США, а также заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО создавали существенные угрозы безопасности не только России, но и всего мира».

До этого, в июне, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия требует ответов на конкретные вопросы о военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве вместо «общих ответов». Кроме того, Захарова рассказала о планах Москвы запросить консультации с государствами — участниками Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).