Цели российской специальной операции будут достигнуты, несмотря на то, что США и страны Запада оказывают Украине помощь в виде поставок оружия, заявил 5 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выступления в Хабаровске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке.

Он подчеркнул, что в цели спецоперации России по защите населения Донбасса входят демилитаризация и денацификация украинской территории, освобождение населения от проявления геноцида со стороны украинского неонацистского режима, кроме того, обретение Украиной нейтрального статуса.

«Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — сказал он.

Патрушев добавил, что началу спецоперации способствовало распространение на Украине неонацизма, «функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США, а также заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО создавали существенные угрозы безопасности не только России, но и всего мира».

Ранее, 30 июня, российский президент Владимир Путин заявил, что освобождение Донбасса и реализация условий, гарантирующих безопасность России, — конечные цели специальной военной операции. В этом вопросе, указал президент России, начиная с 24 февраля, ничего не поменялось.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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