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Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность РФ конечной целью спецоперации

Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность РФ конечной целью СВО на Украине и в Донбассе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Освобождение Донбасса и реализация условий, гарантирующих безопасность России, — конечные цели специальной военной операции. Об этом в среду, 29 июня, заявил российский президент Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, в этом вопросе, начиная с 24 февраля, ничего не поменялось. В то же время тактика может разнится.

Суверенитет ДНР и ЛНР официально признала Сирия. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня
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«Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать», — отметил Путин.

29 июня первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что спецоперация России по защите мирного населения Донбасса будет продолжаться до выполнения поставленных Москвой целей. Как уточнил дипломат, речь идет о прекращении обстрелов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны боевиков Украины и снижении исходящей от государства угрозы России и населению территорий Донбасса.

12 апреля Владимир Путин выразил уверенность в том, что цели специальной операции по защите Донбасса будут достигнуты. Глава государства подчеркнул, что задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов региона со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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