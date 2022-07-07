Власти США вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов. Об этом 7 июля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Изучив полученный в ходе специальной военной операции по защите Донбасса итоговый доклад о

деятельности Агентства по сокращению национальной угрозы США (DTRA) с 2005 по 2016 год, который является основным документом для дальнейшего планирования военно-биологической деятельности Пентагона на Украине, специалисты Минобороны сделали вывод об отсутствии на Украине системы охраны опасных патогенов.

«Вместе с тем, деятельность Управления по снижению угрозы минобороны США оценивается положительно: организации удалось вывезти в Соединенные Штаты национальную коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение) эпидситуации», — указали в российском военном ведомстве.

Новость дополняется.