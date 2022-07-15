Посольство упрекнуло США в попытках дискредитировать РФ темой биооружия

В американских СМИ ведется кампания по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы о применении Вооруженными силами РФ биологического оружия, сообщило посольство России в США в пятницу, 15 июля.

«Подчеркиваем, что именно США, а не наша страна, запятнали свою репутацию в данной области. Документальные подтверждения этого неоднократно приводило Минобороны России со ссылкой на американские доклады», — говорится в публикации Telegram-канала диппредставительства.

Дипломаты напомнили, что в марте 2022 года институт стратегических исследований армии США опубликовал отчет о программе хим- и биооружия в период войны в Корее.

В нем сказано, что в ходе подготовки к корейской кампании «ВВС США изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую концептуальную работу по их применению».

Российские дипломаты отметили, что сравнительный анализ программ США в период Корейской войны и в настоящее время на территории Украины свидетельствует о неизменности подходов Вашингтона к наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей.

«Призываем местных экспертов ознакомиться с указанными документами и задуматься, почему США столько лет препятствуют попыткам ответственных членов международного сообщества, включая Россию, укрепить режим биоконвенции и блокируют выработку юридически обязывающего протокола к КБТО», — задались российские дипломаты риторическим вопросом.

В начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

Также, по словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, американцы проводили на территории Украины исследования в том числе вирусов Эбола и оспы.

18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что заявления о работе биолабораторий на Украине во благо украинского народа не соответствуют действительности, эти учреждения несут опасность всему миру.

Таким образом Попова прокомментировала опубликованную Пентагоном 9 июня справку о поддержке биолабораторий, учреждений здравоохранения и центров диагностики в 46 странах, в том числе на Украине. В ней американское оборонное ведомство заявило, что взаимодействие в течение 20 лет с лабораториями на Украине якобы велось США в мирных целях.