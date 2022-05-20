В Госдуме рассказали об изучении США на Украине вирусов оспы и Эболы

США проводили на Украине исследования вирусов Эбола и оспы. Об этом сообщила журналистам 20 мая сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, депутаты представили анализ того, какие именно патогены особенно интересовали Вашингтон на Украине.

«При этом, кроме тех патогенов, которые имеют территориальную привязанность к Украине, на Украине исследовались вирусы и патогены, эндемичность которых далека от исторической территории Украины, например, Эбола, оспа», — сказала Яровая.

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18 апреля Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины направила в МИД РФ запрос о приглашении ряда американских должностных лиц для разговора о биолабораториях.

По ее словам, в Москве уверены, что украинцы стали «легкой мишенью и добычей в руках своей преступной власти при содействии министерства обороны Соединенных Штатов». Как добавила Яровая, Украина стала лабораторией нечеловеческих экспериментов для Пентагона.

14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.