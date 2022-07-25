Реклама
Прямой эфир
Общество
Фигурант дела о драке на сочинском пляже «Фрегат» задержан в Москве
Мир
Виктория Бекхэм вместе с посетителями клуба спела в караоке песню Spice Girls
Мир
На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Общество
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Общество
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи
Общество
Более 60% россиян увольнялись с работы из-за руководителя
Спорт
«Локомотив» в меньшинстве свел к ничьей матч с «Ростовом» в рамках РПЛ
Мир
The Times заявила о планах Джонсона вернуться на пост британского премьера
Мир
Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна с Украины
Мир
Siemens уличили в передаче «Газпрому» лицензии на турбину для «СП»
Мир
Врач заболевшего COVID-19 Байдена заявил об улучшении его состояния

В Словении произошел крупнейший лесной пожар в истории страны

STA: крупнейший за всю историю современной Словении лесной пожар находится под контролем
0
Фото: Global Look Press/Luka Dakskobler
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Словении вспыхнул крупнейший лесной пожар в истории страны, ситуация находится под контролем. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщило Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на руководителя операции по борьбе со стихией Симона Вендрамина.

Огня упорство: площадь лесных пожаров превысила средние показатели за 20 лет
При этом пока специалисты фиксируют затишье и только прогнозируют пик

В некоторых местах региона Крас огонь всё еще сохраняется, специалисты будут пристально следить за ним. По данным агентства, всего в тушении пожара приняли участие не менее 1,5 тыс. пожарных.

«На следующей неделе мы начнем всесторонний подсчет ущерба, нанесенного как личному имуществу, так и лесам. Осенью мы приступим к разработке комплексного превентивного плана по защите Краса, чтобы подобный пожар больше не повторился», — сказал премьер-министр Словении Роберт Голоб, его слова приводятся на странице правительства страны в Twitter.

Отмечается, что Сербия прислала два пилотируемых вертолета для тушения пожара. Министр обороны Словении Марьян Шарец поблагодарил главу МВД Сербии Александра Вулина за помощь в борьбе с пожарами, которые с 21 июля охватили более 2 тыс. га лесной территории.

Накануне сообщалось, что в США более 6 тыс. человек должны эвакуироваться из-за лесного пожара у Йосемитского национального парка в штате Калифорния.

Между тем стало известно, что за 23 июля на территории Греции было зарегистрировано 53 возгорания. Пожары начали возникать по всей стране из-за повышенной температуры воздуха (до +36…+42 °С в тени). В результате был нанесен огромный ущерб лесам и имуществу граждан.

Ранее, 22 июля, стало известно, что в Польше зафиксировали рекордное количество лесных пожаров. Пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Кароль Кержковский отметил, что в 2022 году в результате возгораний погибли три человека, десять получили ранения.

До этого, 19 июля, мэр Лондона Садик Хан назвал критической ситуацию с пожарами из-за рекордной жары. По причине участившихся случаев пожаров в столице Великобритании пожарная служба объявила чрезвычайную ситуацию.

17 июля сообщалось, что в этом году сезон пожаров в некоторых частях Европы начался раньше, чем обычно, после того как необычно сухая и горячая весна высушила почву, что власти связывают с изменением климата. Представитель Института Пьера-Симона Лапласа в Сорбоннском университете Роберт Воард пояснил, что пока выбросы парниковых газов не снизятся до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, происходить чаще и длиться дольше.

По данным Sky News, тысячи людей были эвакуированы из-за продолжающих бушевать по всей Европе лесных пожаров. Отмечалось, что сильные ветры и жаркая сухая погода препятствуют усилиям по тушению пожара, бушующего в сосновых лесах Франции, а также в Португалии, Испании, Греции, Венгрии и Хорватии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022