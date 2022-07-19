Мэр Лондона назвал критической ситуацию с пожарами из-за рекордной жары

Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами на территории города критической из-за аномальной жары. В Великобритании 18 и 19 июля зафиксирована рекордная температура воздуха — 40 °C . На фоне этого первый раз за всю историю в Соединенном Королевстве объявлен красный уровень опасности.

«Это критически: пожарная служба Лондона находится под огромной нагрузкой. Пожалуйста, будьте осторожны», — предупредил мэр на своей странице в Twitter.

По причине участившихся случаев пожаров в Лондоне пожарная служба британской столицы объявила чрезвычайную ситуацию. Телеканал Sky News передает, что сейчас пожарные расчеты борются с 10 очагами возгорания на территории Лондона.

Во вторник представитель Всемирной метеорологической организации Роберт Стефански спрогнозировал, что аномальная жара в ряде стран Европы затянется как минимум до середины следующей недели.

Днем ранее телеканал Sky News сообщил о выходе из строя одной из крупнейших в Великобритании баз военно-воздушных сил «Брайз-Нортон». Взлетно-посадочная полоса (ВПП) не выдержала перегрева, из-за чего полеты были приостановлены. Когда под воздействием солнца асфальтовое покрытие ВПП становится липким, она не может считаться безопасной для использования.

Кроме того, в понедельник стало известно о гибели более чем 500 человек в Испании из-за аномальной жары за неделю — с 10 по 16 июля. В частности, это пожилые люди старше 85 лет. Воздух в Королевстве прогрелся до 45 ℃.

17 июля максимальный — красный — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.

23 июня заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.