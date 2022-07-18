Более 500 человек скончались в Испании из-за аномальной жары

В Испании из-за экстремальной жары за неделю погибли более 500 человек, передает испанское информагентство EFE в понедельник, 18 июля.

По подсчетам Института здоровья Карлоса III, находящегося под руководством министерства здравоохранения, с 10 по 16 июля включительно скончались 510 испанцев из-за перегрева воздуха при температуре 45 ℃. В частности, это пожилые люди старше 85 лет.

Испанское государственное метеорологическое агентство подняло уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого — опасность — и оранжевого — высокая опасность. В некоторых провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого — красного, что означает чрезвычайную опасность.

В Испании птицы стали падать из-за жары на землю. Это начало происходить в городе Вальядолиде в автономном сообществе Кастилия-и-Леона на северо-западе страны, где столбик термометра поднимался до отметки 40,6 градуса, такой температурный рекорд был зафиксирован 15 июля.

Причиной такого поведения птиц может быть обезвоживание, которое в некоторых случаях приводят к быстрому снижению, дезориентации и неспособности летать.

Согласно прогнозам, жара в Вальядолиде не ослабнет до 19 июля.

Ранее, 23 июня, зампред Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.