Синоптики рассказали о продолжительности аномальной жары в Европе

Аномальная жара будет держаться в ряде стран Европы как минимум до середины следующей недели. Об этом сообщил 19 июля на брифинге в Женеве представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански.
«К сожалению, с учетом всех погодных моделей, представленных на национальном и региональном уровнях, вероятно, не раньше середины следующей недели», — сказал Стефански.
Он указал, что по прогнозам ВМО пик жары будет достигнут во вторник, 19 июля, по всей Франции, Великобритании и, возможно, даже в Швейцарии.
Ранее во вторник в Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд. По информации Daily Mail, в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся сегодня до +39,1 градуса.
Также по информации газеты The Washington Post, президент США Джо Байден может на этой неделе ввести в стране режим чрезвычайной климатической ситуации.
Накануне из-за аномальной жары одна из крупнейших в Великобритании баз военно-воздушных сил «Брайз-Нортон» вышла из строя. Жару не выдержала взлетно-посадочная полоса (ВПП), из-за чего полеты были приостановлены.
17 июля максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.
Также с 10 по 16 июля включительно в Испании скончались 510 человек из-за перегрева воздуха при температуре 45 ºС. В частности, это пожилые люди старше 85 лет.
Кроме того, в ЕС опасаются потери урожая из-за угрозы засухи половины ее территории. По данным Еврокомиссии, это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай.
23 июня зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.
В Европу пришла аномальная жара — даже в Великобритании столбики термометров поднялись до сорокаградусных отметок, в Мадриде +49 °C, во Франции, Испании и Португалии бушуют лесные пожары. В докладе Еврокомиссии говорится о том, что засуха угрожает этим летом почти половине территории Евросоюза, что может привести к снижению урожая. Как европейцы справляются с небывалыми температурами — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Около 300 жителей из пяти городов пришлось эвакуировать в безопасное место в испанской Эстремадуре
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ahmet Abbasi
Под Барселоной вышедший из-под контроля пожар всего за шесть часов уничтожил 1200 га леса
Фото: Getty Images/Europa Press/Lorena Sopena
Жительницы португальской Лейрии помогают пожарным справиться с огнем возле их домов
Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes
В Эль-Пон-де-Виломара к северу от Барселоны огонь уничтожил более 1600 га леса, эвакуированы две сотни человек
Фото: REUTERS/Albert Gea
Несмотря на все усилия пожарных, огонь продолжает распространяться, за несколько часов уничтожая тысячи гектаров насаждений
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Gian Marco Benedetto
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Фото: REUTERS/Jon Nazca
Во французской Жиронде лесной пожар охватил более 10 тыс. га
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Этот пожар французы называют самым крупным и страшным за последние десятилетия
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
В Англии ожидают исторического температурного рекорда — воздух на большей части территории, от Лондона до Манчестера, прогреется до 41 °C. Здесь объявлен «красный» уровень опасности
Фото: REUTERS/John Sibley
В Уэльсе и некоторых частях Шотландии действует «желтый» уровень опасности — здесь столбик термометра достигает тридцатиградусных отметок
Фото: Getty Images/Matthew Horwood
Британские власти рассматривают сложившуюся ситуацию как чрезвычайное положение, движение поездов ограничено, людей просят не отправляться в дорогу без крайней необходимости
Фото: REUTERS/John Sibley
В Италии правительство объявило чрезвычайное положение в долине реки По — крупнейшей в Италии. Ее русло частично пересохло
Фото: REUTERS/Massimo Pinca
Тревожная ситуация здесь наблюдалась еще полгода назад — зимой снега выпало на 70% ниже нормы, а весенних дождей практически не было. Все посевы кукурузы погибли
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mauro Ujetto
От сильной засухи страдает большая часть Центральной и Восточной Германии
Фото: Getty Images/dpa/Jens Büttner
Земля на берегу Рейна потрескалась
Фото: Getty Images/dpa/Federico Gambarini
Жара, засуха и ураганы нанесли сильный ущерб лесам в Нижней Саксонии
Фото: REUTERS/IMAGO/Jochen Eckel