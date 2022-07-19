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Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля

Синоптики рассказали о продолжительности аномальной жары в Европе

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Аномальная жара будет держаться в ряде стран Европы как минимум до середины следующей недели. Об этом сообщил 19 июля на брифинге в Женеве представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански.

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«К сожалению, с учетом всех погодных моделей, представленных на национальном и региональном уровнях, вероятно, не раньше середины следующей недели», — сказал Стефански.

Он указал, что по прогнозам ВМО пик жары будет достигнут во вторник, 19 июля, по всей Франции, Великобритании и, возможно, даже в Швейцарии.

Ранее во вторник в Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд. По информации Daily Mail, в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся сегодня до +39,1 градуса.

Также по информации газеты The Washington Post, президент США Джо Байден может на этой неделе ввести в стране режим чрезвычайной климатической ситуации.

Накануне из-за аномальной жары одна из крупнейших в Великобритании баз военно-воздушных сил «Брайз-Нортон» вышла из строя. Жару не выдержала взлетно-посадочная полоса (ВПП), из-за чего полеты были приостановлены.

17 июля максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.

Также с 10 по 16 июля включительно в Испании скончались 510 человек из-за перегрева воздуха при температуре 45 ºС. В частности, это пожилые люди старше 85 лет.

Кроме того, в ЕС опасаются потери урожая из-за угрозы засухи половины ее территории. По данным Еврокомиссии, это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай.

23 июня зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.

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Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Этот пожар французы называют самым крупным и страшным за последние десятилетия
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