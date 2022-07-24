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Более 6 тыс. жителей Калифорнии должны эвакуироваться из-за лесных пожаров

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Фото: REUTERS/David Swanson
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В США более 6 тыс. человек должны эвакуироваться из-за лесного пожара у Йосемитского национального парка в штате Калифорния. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя Национального леса Сьерра Дэна Паттерсона.

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«По словам представителя Национального леса Сьерра Дэниэла Паттерсона, в субботу были введены в действие приказы об эвакуации более шести тыс. человек, проживающих в малонаселенной сельской местности», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что пожар признан одним из крупнейших лесных пожаров, которые произошли в Калифорнии в этом году.

Пожар начался 22 июля недалеко от города Мидпайнс в округе Марипоса и к утру следующего дня вырос до 26,5 кв. км.

Между тем сообщается, что за прошедшие сутки на территории Греции было зарегистрировано 53 возгорания. Пожары начали возникать по всей стране из-за повышенной температуры воздуха (до +36... +42°С в тени). В результате был нанесен огромный ущерб лесам и имуществу граждан.

Ранее, 22 июля, стало известно, что в Польше зафиксировали рекордное количество лесных пожаров. Пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Кароль Кержковский отметил, что в 2022 году в результате возгораний погибли три человека, десять получили ранения.

До этого, 19 июля, мэр Лондона Садик Хан назвал критической ситуацию с пожарами из-за рекордной жары. По причине участившихся случаев пожаров в столице Великобритании пожарная служба объявила чрезвычайную ситуацию.

17 июля сообщалось, что в этом году сезон пожаров в некоторых частях Европы начался раньше, чем обычно, после того как необычно сухая и горячая весна высушила почву, что власти связывают с изменением климата. Представитель Института Пьера-Симона Лапласа в Сорбоннском университете Роберт Воард пояснил, что пока выбросы парниковых газов не снизятся до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, будут происходить чаще и длиться дольше.

По данным Sky News, тысячи людей были эвакуированы из-за продолжающих бушевать по всей Европе лесных пожаров. Отмечалось, что сильные ветры и жаркая сухая погода препятствуют усилиям по тушению пожара, бушующего в сосновых лесах Франции, а также в Португалии, Испании, Греции, Венгрии и Хорватии.

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