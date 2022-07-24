Лесные пожары охватили несколько регионов Греции

За прошедшие сутки на территории Греции было зарегистрировано 53 возгорания. Об этом в субботу, 23 июля, пишет издание Kathimerini со ссылкой на Пожарную службу.

«Основные фронты огня на данный момент находятся в национальном парке Дадия в области Эврос, в районе пляжа Ватера на Лесбосе, в местечке Акритохори в области Мессиния на полуострове Пелопоннес и в области Гревена на севере страны», — говорится в публикации.

Пожары начали возникать по всей стране из-за повышенной температуры воздуха (до +36... +42°С в тени). В результате был нанесен огромный ущерб лесам и имуществу граждан.

К борьбе с огнем в наиболее пострадавших регионах привлечены сотни людей. Так, в Эвросе работают 320 пожарных на 68 автомобилях, а также 13 пеших групп. Кроме того, в тушении участвуют военные, пожарные-добровольцы, отряды гражданской защиты и работники службы лесного хозяйства со строительной техникой.

По информации Пожарной службы, в поселение Ватера на острове Лесбос огонь уничтожил два дома и автомобиль. Сообщается, что один пожарный получил легкие ранения. Также стало известно, что береговая охрана Греции вывезла с пляжа в районе пожара девять человек, из которых пятеро — иностранцы.

В настоящее время в Греции каждый день возникает до 70 очагов возгораний, которые, как правило, оперативно ликвидируются.

22 июля пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши сообщил, что в стране зарегистрировано рекордное количество лесных пожаров: порядка 40–60 в день, уже 500 в июле, а за весь год — 5 тыс.

19 июля мэр Лондона Садик Хан назвал критической ситуацию с пожарами из-за рекордной жары. По причине участившихся случаев пожаров в столице Великобритании пожарная служба объявила чрезвычайную ситуацию.

17 июля сообщалось, что в этом году сезон пожаров в некоторых частях Европы начался раньше, чем обычно, после того как необычно сухая и горячая весна высушила почву, что власти связывают с изменением климата. Представитель Института Пьера-Симона Лапласа в Сорбоннском университете Роберт Воард пояснил, что пока выбросы парниковых газов не снизятся до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, будут происходить чаще и длиться дольше.

15 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что природные пожары в стране достигли беспрецедентных масштабов. Из районов, охваченных огнем, было эвакуировано около 15 тыс. местных жителей и туристов.