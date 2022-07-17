Тысячи людей эвакуированы из-за бушующих по всей Европе лесных пожаров

Тысячи людей эвакуированы из-за продолжающих бушевать по всей Европе лесных пожаров. Об этом 17 июля сообщил Sky News, отмечая, что сильные ветры и жаркая сухая погода препятствуют усилиям по тушению пожара, бушующего в сосновых лесах Франции, а также в Португалии, Испании, Греции, Венгрии и Хорватии.

В этом году сезон пожаров в некоторых частях Европы начался раньше, чем обычно, после того, как аномально сухая и горячая весна высушила почву, что власти связывают с изменением климата, подчеркивается в материале.

«Пока выбросы парниковых газов не снизят до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, будут происходить чаще и длиться дольше», — пояснил происходящее представитель Института Пьера-Симона-Лапласа в Сорбоннском университете Роберт Воард.

Сейчас около 3 тыс. пожарных в департаменте Жиронда при поддержке сбрасывающих воду самолетов ведут борьбу с лесным пожаром на юге Франции, стремясь спасти как можно больше домов. Огонь охватил более 10 тыс. га. Более 14 тыс. человек были вынуждены спасаться от огня в аварийных убежищах. При этом в южной части Франции температура воздуха продолжает прогреваться и вскоре достигнет 41 градуса, а на северо-западе страны — 35. Отмечается, что на следующий день также ожидаются температурные рекорды.

В Португалии более 1 тыс. пожарных вместе с обычными гражданами пытаются не подпустить огонь к жилым постройкам. Первым смертельным исходом в стране в этом году стала гибель пилота пожарного самолета.

Спасательные службы Испании пытаются локализовать несколько пожаров, которые сожгли около 7400 га земли. На юге Андалусии пришлось эвакуировать около 3 тыс. человек. Пожарные также пытались взять под контроль возгорание, возникшее в результате удара молнии в западно-центральном районе Лас-Хурдес. Сообщалось, что из-за последствий сильной жары в стране за несколько дней умерли более 230 человек.

Северная Италия столкнулась с сильнейшей за 70 лет засухой: в стране пересохла река По, протекающая недалеко от Турина. Во многих частях страны температура достигнет 40 градусов. Такая температура, по прогнозам, продержится еще как минимум неделю.

Отмечается, что в ближайшее время жара может дойти и до Великобритании. По словам метеорологов, 18 июля с 80% вероятностью воздух в стране прогреется до 38,7 градуса, что будет близко к абсолютному температурному рекорду. Людей уже предупредили, что нужно быть максимально осторожными. Кроме того, говорится в публикации, местные врачи заявили о неготовности больниц к развитию ситуации.

14 июля министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил о масштабном лесном пожаре в городе Мугла: распространяющийся огонь уничтожил уже 500 га леса.