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В Испании из-за аномальной жары за пять дней умерли 237 человек

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Аномальная жара в Испании за несколько дней привела к смерти 237 человек. Об этом сообщило 16 июля агентство EFE со ссылкой на данные Института здоровья Карлоса III.

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Так, из-за чрезмерно высокой температуры воздуха в стране умерло столько людей в период с 10 по 14 июля включительно.

В настоящее время в ряде регионах Испании введен «желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности. В отдельных провинциях уровень и вовсе повышен до самого высокого — «красного». Температура воздуха может достигнуть почти до +45 градусов.

Также из-за жары в Испании начали падать птицы на землю. Как сообщила 15 июля местная радиостанция Cadena Ser, это произошло в городе Вальядолиде в автономном сообществе Кастилия-и-Леона, где столбик термометра поднимался до отметки +40,6 градуса. Обеспокоенные жители начали обращаться в правоохранительные органы из-за того, что голуби, стрижи и аисты стали резко снижаться и падать на землю.

Причиной такого поведения птиц может быть обезвоживание, которое в некоторых случаях приводит к быстрому снижению, дезориентации и неспособности летать.

До этого, 21 июня, в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что около 28% территории Италии грозит опустынивание на фоне засухи и жары.

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