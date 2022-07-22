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В Польше зафиксировано рекордное количество лесных пожаров

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Фото: ТАСС/Andrzej Sidor/Forum
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В Польше зафиксировано рекордное количество лесных пожаров. Об этом 22 июля, в пятницу, в беседе с RMF FM сообщил пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Кароль Кержковский.

Огня упорство: площадь лесных пожаров превысила средние показатели за 20 лет
При этом пока специалисты фиксируют затишье и только прогнозируют пик

«Со вторника у нас 40–60 лесных пожаров в день. В июле уже 500 пожаров в лесах, а за весь год — 5 тыс. Это рекордный год», — пояснил он.

В этом году в результате возгораний погибли три человека, десять получили ранения, добавил Кержковский.

Кержковский подчеркнул, что в стране пока не следует ожидать таких масштабных лесных пожаров, как на западе Европы, сакцентрировав внимание на том, что всё может измениться, если сохранятся засуха и жара. Кроме того, он призвал соотечественников избегать поездок в лес на автомобиле даже, если отсутствуют запрещающие знаки.

19 июля мэр Лондона Садик Хан назвал критической ситуацию с пожарами из-за рекордной жары. По причине участившихся случаев пожаров в столице Великобритании пожарная служба объявила чрезвычайную ситуацию.

17 июля сообщалось, что в этом году сезон пожаров в некоторых частях Европы начался раньше, чем обычно, после того как необычно сухая и горячая весна высушила почву, что власти связывают с изменением климата. Представитель Института Пьера-Симона Лапласа в Сорбоннском университете Роберт Воард пояснил, что пока выбросы парниковых газов не снизятся до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, будут происходить чаще и длиться дольше.

15 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что природные пожары в стране достигли беспрецедентных масштабов. Из районов, охваченных огнем, было эвакуировано около 15 тыс. местных жителей и туристов.

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