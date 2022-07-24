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Китай запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к орбитальной станции

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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С космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5В» с лабораторным модулем «Вэньтянь» для китайской орбитальной станции «Тяньгун». Трансляцию пуска 24 июля ведет Центральное телевидение Китая.

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Старт состоялся в 14:22 по местному времени (9:22 мск).

«Вэньтянь» (в переводе с китайского — «вопросы к небу») на сегодняшний день является самым большим космическим аппаратом, запущенным КНР. Он весит порядка 20 т. Длина около 18 м сравнима с высотой шестиэтажного здания.

В основном модуль будет использоваться как лаборатория для проведения биологических исследований. Также в нем имеются три спальные зоны, кухня и санитарный узел. Это позволит размещать на станции до шести космонавтов во время смены экипажа.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что на орбитальную станцию «Тяньгун» отправился китайский космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя членами экипажа на борту. Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с китайскими космонавтами на борту состоялся на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу, на северо-западе Китая.

Экипаж «Шэньчжоу-14» пробудет на орбитальной станции «Тяньгун» шесть месяцев и станет уже третьим на борту китайской космической станции.

Космическая станция «Тяньгун», известная также как Китайская космическая станция, — посещаемый орбитальный космический аппарат, размещенный на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли, который используется Китайским национальным космическим управлением для осуществления исследовательской деятельности в космосе.

Лабораторный модуль «Вэньтянь» является экспериментальным модулем № 1 китайской модульной орбитальной станции «Тяньгун». Модуль может использоваться как рабочее и жилое пространство, командный отсек и в качестве убежища.

Планируется, что пристыковать модуль к базовому модулю «Тяньхэ», а также тестировать шлюзовую камеру и манипулятор будет экипаж корабля «Шэньчжоу-14».

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