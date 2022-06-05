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Космический корабль «Шэньчжоу-14» отправился на орбитальную станцию «Тяньгун»

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Фото: Global Look Press/XinHua/Li Gang
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Китайский космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя членами экипажа на борту отправился на орбитальную станцию «Тяньгун». Прямую трансляцию запуска космического аппарата 5 июня вело Центральное телевидение Китая.

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Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с китайскими космонавтами на борту состоялся на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Пуск был произведен в 10:44 по пекинскому времени (5:44 мск).

В состав экипажа вошли три тайконавта: Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ, а также первая женщина-космонавт Китая Лю Ян.

Экипаж «Шэньчжоу-14» пробудет на орбитальной станции «Тяньгун» шесть месяцев и станет уже третьим на борту китайской космической станции.

Прошлый экипаж станции «Тяньгун» вернулся на Землю 16 апреля после того, как провел на орбите полгода. За это время он совершил выходы в открытый космос, провел работы с манипулятором, а также осуществил ряд научных экспериментов.

Космическая станция «Тяньгун» (известна также как Китайская космическая станция) — посещаемый орбитальный космический аппарат, размещенный на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли, который используется Китайским национальным космическим управлением для осуществления исследовательской деятельности в космосе.

Это третья китайская посещаемая орбитальная станция в проекте «Тяньгун». Предыдущие проекты «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2» были лабораториями, предназначенными для отработки процессов стыковки и экспериментов, связанных с длительным пребыванием экипажей на орбите.

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