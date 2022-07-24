Эксперт назвал сроки перехода COVID-19 в сезонное состояние

Переход коронавирусной инфекции в форму сезонного заболевания может занять от года до трех лет, заявил 24 июля главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«[Коронавирус] станет сезонным заболеванием и летальность у него будет очень низкая, но это потребует времени. Окончательный процесс потребует времени», — сказал он в беседе с ТАСС.

Как пояснил эпидемиолог, предварительный процесс генетического истощения штамма вируса протекает быстро — он занимает месяцы. А чтобы дальше защита была за счет иммунитета — это требует времени, считает эксперт.

Альтштейн предположил, что переход коронавируса в сезонное состояние займет от года до трех лет.

По словам эксперта, полного иммунитета к COVID-19 пока нет. До его достижения пройдет несколько лет, на этом фоне ослабевающие в результате генетического истощения вирусы будут существовать в мирной форме, считает Альтштейн.

17 мая директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил. что COVID-19 не может стать сезонным заболеванием из-за своей высокой патогенности — способности вызывать заболевания.

14 марта Первый заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) по охране здоровья Леонид Огуль призвал не приравнивать COVID-19 к сезонному гриппу, так как последствия и осложнения после него сильнее.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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