Иммунолог объяснил невозможность становления COVID-19 сезонным заболеванием

COVID-19 не может стать сезонным заболеванием из-за своей высокой патогенности — способности вызывать заболевания. Такое заявление во вторник, 17 мая, сделал директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Почему-то решили, что COVID-19 станет сезонным ОРВИ, но никакие расчеты это не подтверждают, научных данных нет. Логика западных стран, где высокий уровень вакцинации, простая — они почти на 100% защитили группы риска, провакцинировали практически 80% населения, то есть снизили патогенность. Но она не равна сезонному гриппу, она значительно выше. А в России вообще совершенно иная ситуация. У нас в значительной степени не провакцинированы группы риска, а значит, патогенность станет еще выше», — рассказал Крючков в беседе с изданием Ura.ru.

17 мая пульмонолог Андрей Белевский рассказал о том, как восстановить дыхательную систему после перенесенного коронавируса. По его словам, изменения, вызванные вирусом, могут уйти при соблюдении здорового образа жизни, а также выполнении физических упражнений и дыхательной гимнастики.

15 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о наиболее эффективном сочетании вакцин для защиты от коронавируса. По его словам, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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