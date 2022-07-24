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Британская журналистка рассказала о «ловушке» Путина для Германии

The Spectator: Германия оказалась в «ловушке» Путина из-за поставок газа
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Фото: РИА Новости/Екатерина Соловьева
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Германия «попала в ловушку» президента РФ Владимира Путина из-за поставок газа, считает журналист британского еженедельного журнала The Spectator Катя Хойр.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

По словам Хойр, власти ФРГ «отвыкли» оценивать риски, поскольку Россия слишком долго и добросовестно поставляла газ в Германию.

В результате сейчас у Германии нет ни средств, ни понимания того, как избавиться от «газовой» зависимости, читает журналист. По ее мнению, в Москве даже разработали особую тактику поставок топлива в ФРГ.

«Российский план столь же предсказуем, сколь и эффективен: поддерживать поставки газа в Германию на уровне, позволяющем стране функционировать, но достаточно низком, чтобы вызвать скачки цен и неопределенность», — указала Хойр.

По ее мнению, Кремль добьется успеха в этой тактике.

При этом настроения в германском обществе падают: недавний опрос показал, что большинство немцев считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России, заверила автор The Spectator.

Накануне, 22 июля, британские журналисты в статье для газеты The Telegraph пришли к выводу, что энергетическая политика Германии и нерешительность властей Германии в отношениях с Москвой сделали Евросоюз заложником России.

Как отмечают авторы материала, Европе не хватит газа, который поступит по возобновившему работу «Северному потоку». При этом у ЕС нет альтернативных поставщиков для замены российским, добавили колумнисты.

Ранее, 21 июля, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о риске народных волнений из-за нехватки российского газа.

В этот же день глава Ассоциации химической промышленности ФРГ Кристиан Кульманн заявил, что если будет введено полное эмбарго на газ из России, экономику Германии может ждать «инфаркт».

21 июля поставки газа по «Северному потоку» возобновились. Это произошло после завершения технических работ. Как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, поставки вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума. Как сообщили «Известиям» в бундестаге 11 июля, Германия надеется, что к ноябрю ее газовые хранилища будут вновь заполнены на 90%.

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