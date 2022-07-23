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В Британии обвинили ФРГ в нерешительности по отношению к Москве

The Telegraph: энергетическая политика Германии сделала Евросоюз заложником России
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук
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Энергетическая политика Германии и нерешительность властей Германии в отношениях с Москвой сделали Евросоюз заложником России. К такому мнению пришли британские журналисты в статье для газеты The Telegraph.

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Как отмечают авторы материала, Европе не хватит газа, который поступит по возобновившему работу «Северному потоку». При этом у ЕС нет альтернативных поставщиков для замены российским, добавили колумнисты.

К этому всему ФРГ надавила на Канаду, чтобы «Газпрому» вернули задержанную из-за санкций турбину, напомнили в The Telegraph.

По мнению журналистов, этой уступкой в Германии пошатнули крупнейшую экономику Евросоюза, так как в случае прекращения поставок ей грозит сокращение как минимум на 6%.

Ранее в среду, 20 июля, газета The Globe and Mail сообщила, что одна из турбин для газопровода «Северный поток» уже находится на пути в Европу, а другие пять будут доставлены в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Из-за этого «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов. В связи с этим пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную трубу. В Оттаве пошли навстречу.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает колебаться, пытаясь балансировать между своими соратниками из партии «Зеленых» и Москвой. Так, Шольц заявил, что Евросоюз не отменит антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, если мир будет заключен на условиях Москвы. Одновременно политик признал, что немцы столкнулись с последствиями рестрикций.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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