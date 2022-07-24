Шестеро детей и четверо взрослых сгорели заживо при пожаре в Венесуэле

В результате пожара в частном доме в штате Сулия Венесуэлы погибли десять человек, из них шестеро детей. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает портал El Pitazo.

Отмечается, что возгорание дома в частном секторе Хесуса Марии Семпрума произошло накануне. Деревянная постройка выгорела полностью.

На место прибыли пожарные, полиция и сотрудники Гражданской защиты.

Уточняется, что двум погибшим детям было по три года, одной девочке было два, еще двум несовершеннолетним жертвам было 11 и пять лет. Кроме того, погиб новорожденный малыш.

Пострадали 16-летний подросток, а также 37-летний сержант-майор пожарной охраны муниципалитета. Они получили ожоги первой и второй степени и находятся на лечении в Центральной больнице Сан-Кристобаля.

Судебно-медицинская комиссия и пожарной службы муниципалитета проводят экспертизу для определения причин пожара.

Ранее, 21 июля, в районе Сянфан города Харбин (административный центр северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян) прогремел взрыв, есть пострадавшие. При этом количество травмированных не уточнялось.

До этого, 20 июня, стало известно, что на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) вспыхнул крупный пожар. По данным пожарной службы, в результате инцидента никто не пострадал, эвакуации местных жителей также не потребовалось.