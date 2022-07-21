Люди пострадали в результате взрыва в китайском Харбине
В районе Сянфан города Харбин (административный центр северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян) прогремел взрыв, есть пострадавшие. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает портал Sina.
Отмечается, что инцидент произошел в 5:40 по местному времени (00:40 мск) на территории жилого комплекса. Взрыв привел к повреждению части квартир.
Количество пострадавших не уточняется. Известно, что на месте происшествия работают спасатели. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее, 1 июня, сообщалось, что в центральной части Китая в одном из ресторанов города Чанша провинции Хунань в результате пожара и взрыва по меньшей мере один человек погиб, еще 13 получили ранения.
Отмечается, что ЧП произошло около 6:30 (1:30 мск) в ресторане, специализирующемся на рисовой лапше. Большое число посетителей объясняется тем, что в КНР завтраки начинаются с 5:30.
По данным агентства Xinhua, сначала в ресторане произошел пожар, а за ним последовал взрыв.