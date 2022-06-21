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На Голливудских холмах в США произошел крупный пожар

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Фото: Los Angeles Times
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Крупный пожар вспыхнул вечером в понедельник, 20 июня, на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Инцидент произошел неподалеку от жилого района, расположенного рядом со студией Universal.

Как пишет Los Angeles Times, пожарным удалось остановить распространение огня. Тем не менее пламя успело выжечь около 1 акра кустарника (около 4 тыс. кв.м). В тушении пожара приняли участие 100 человек. На то, чтобы взять огонь под контроль, у них ушло порядка 75 минут.

По данным пожарной службы, в результате инцидента никто не пострадал, эвакуация местных жителей также не потребовалась. Причины пожара устанавливаются.

Несколькими днями ранее, 18 июня, крупный пожар вспыхнул на складе палет в калифорнийском городе Сан-Бернардино. Огонь перекинулся на несколько зданий.

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