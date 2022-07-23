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В ЛНР обвинили в госизмене завербованного экс-сотрудника ОБСЕ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от Луганской Народной Республики (ЛНР) возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР о государственной измене. Как сообщила 23 июля пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР, мужчина был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине.

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«Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», — цитирует сообщение «Газета.Ru».

Сотрудники ведомства установили, что Шабанов в 2016 году был завербован бывшим сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), резидентом ЦРУ на Украине Андреем Лукашенко. Тот с 1999 года вел разведывательную деятельность по заданию кадрового сотрудника ЦРУ Стивена Габавикса, полковника армии США.

Ранее в воскресенье российские правоохранительные органы задержали жителя Херсона, который являлся агентом украинской разведки и предоставлял вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о перемещении войск РФ в Херсонской области. Передача данных херсонцем велась с данных камер системы видеонаблюдения.

20 июля член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова также указала, что на сегодняшний день в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских войск.

19 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что страны НАТО отслеживают со спутников практически всю территорию Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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