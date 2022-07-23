В ЛНР обвинили в госизмене завербованного экс-сотрудника ОБСЕ

В отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от Луганской Народной Республики (ЛНР) возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР о государственной измене. Как сообщила 23 июля пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР, мужчина был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине.

«Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», — цитирует сообщение «Газета.Ru».

Сотрудники ведомства установили, что Шабанов в 2016 году был завербован бывшим сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), резидентом ЦРУ на Украине Андреем Лукашенко. Тот с 1999 года вел разведывательную деятельность по заданию кадрового сотрудника ЦРУ Стивена Габавикса, полковника армии США.

Ранее в воскресенье российские правоохранительные органы задержали жителя Херсона, который являлся агентом украинской разведки и предоставлял вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о перемещении войск РФ в Херсонской области. Передача данных херсонцем велась с данных камер системы видеонаблюдения.

20 июля член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова также указала, что на сегодняшний день в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских войск.

19 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что страны НАТО отслеживают со спутников практически всю территорию Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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