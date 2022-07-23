Задержан работавший на разведку Украины житель Херсона

Российские правоохранительные органы задержали жителя Херсона, который являлся агентом украинской разведки и предоставлял вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о перемещении войск РФ в Херсонской области. Как заявил 23 июля источник ТАСС, передача данных херсонцем велась с данных камер системы видеонаблюдения.

«После утраты контроля над Херсонской областью разведка ВСУ завербовала жителя Херсона. С его помощью ВСУ получали информацию о перемещении сил российской группировки по территории Херсонской области. В настоящее время агент задержан и дает показания», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения спецоперации по защите населения Донбасса добывают информацию о местоположении позиций ВСУ для последующего их уничтожения. По результатам работы группы специального назначения Западного военного округа по позициям ВСУ был нанесен точный артиллерийский удар.

20 июля член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова также указала, что на сегодняшний день в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ (Центрального разведывательного управления США), отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских войск.

25 июня газета The New York Times сообщила, что подразделения специального назначения ряда стран НАТО, предназначенные для диверсионно-разведывательных действий, осуществляют секретную операцию на территории Украины.

19 июля помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что страны НАТО отслеживают со спутников практически всю территорию Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). В свою очередь, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 28 июня заявил, что руководство НАТО получает внушительные объемы данных от частных спутниковых операторов, которые позднее передаются ВСУ.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».