Реклама
Прямой эфир
Мир
Задержан работавший на разведку Украины житель Херсона
Происшествия
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью
Мир
Британские дети попросили Трасс выгнать Джонсона из резиденции
Мир
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
Мир
Эрдоган анонсировал начало вывоза зерна по Черному морю в ближайшие дни
Мир
Ассоциация владельцев кинотеатров заявила об уходе IMAX из России
Мир
Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне
Мир
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Мир
В Польше зафиксирован дефицит сахара
Мир
ВС РФ ликвидировали более 60 националистов формирования «Донбасс»
Экономика
Средний размер кредита на новостройки вырос за полгода на 43%
Сюжет:

Задержан работавший на разведку Украины житель Херсона

В Херсонской области задержали передававшего данные о перемещении ВС РФ агента ВСУ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские правоохранительные органы задержали жителя Херсона, который являлся агентом украинской разведки и предоставлял вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о перемещении войск РФ в Херсонской области. Как заявил 23 июля источник ТАСС, передача данных херсонцем велась с данных камер системы видеонаблюдения.

Приказы осуждаются: в ВФУ начались бунты из-за больших потерь
В Луцке отказалась ехать на фронт 100-я бригада украинской территориальной обороны

«После утраты контроля над Херсонской областью разведка ВСУ завербовала жителя Херсона. С его помощью ВСУ получали информацию о перемещении сил российской группировки по территории Херсонской области. В настоящее время агент задержан и дает показания», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения спецоперации по защите населения Донбасса добывают информацию о местоположении позиций ВСУ для последующего их уничтожения. По результатам работы группы специального назначения Западного военного округа по позициям ВСУ был нанесен точный артиллерийский удар.

20 июля член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова также указала, что на сегодняшний день в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ (Центрального разведывательного управления США), отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских войск.

25 июня газета The New York Times сообщила, что подразделения специального назначения ряда стран НАТО, предназначенные для диверсионно-разведывательных действий, осуществляют секретную операцию на территории Украины.

19 июля помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что страны НАТО отслеживают со спутников практически всю территорию Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). В свою очередь, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 28 июня заявил, что руководство НАТО получает внушительные объемы данных от частных спутниковых операторов, которые позднее передаются ВСУ.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022