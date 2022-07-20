Российская делегация сообщила о тайной работе сотрудников ЦРУ в Киеве

На сегодняшний день в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских войск. Об этом сообщила 20 июля член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Администрация президента США Джо Байдена отрицает прямое участие Вашингтона в конфликте (на Украине. — Ред.), однако в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ. ‹...› Появляется всё больше доказательств того, что натовские инструкторы и наводчики руководят действиями ВСУ по геноциду мирного населения Донбасса из западного оружия», — рассказала Жданова. Ее выступление опубликовано на сайте МИД РФ.

25 июня газета The New York Times сообщила, что подразделения специального назначения ряда стран НАТО, предназначенные для диверсионно-разведывательных действий, осуществляют секретную операцию на территории Украины.

Еще тогда газета указала, что сотрудники ЦРУ продолжают тайно работать на Украине, в основном в Киеве, собирая разведданные для Вашингтона.

14 июня заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил о намерении Вашингтона передавать украинской стороне разведывательную информацию для нанесения ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые Запад поставляет Киеву.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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