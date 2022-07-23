Байдена уличили в страхе перед Путиным

Президент США Джо Байден боится ответных мер со стороны российского лидера Владимира Путина на санкции Запада, которые тот ввел в отношении Москвы, и в том числе поэтому не посылает на Украину тяжелое вооружение. Такое мнение 23 июля выразил обозреватель издания The New York Post Дуглас Мюррей.

«После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия», — считает журналист.

Он также отметил, что ответ Москвы может быть более разрушительным для США. А санкции Запада против России — провалились.

«На самом деле Путин наблюдал за нами более внимательно, чем мы за ним. Он знает, что европейский газ зависит от него. Он знает, что санкции фактически привели к росту цен на газ и нефть. Путин фактически становится еще богаче из-за санкций. И он знает, что пока мы готовы вооружать Украину относительно легкими боеприпасами, мы не будем вооружать их чем-то более тяжелым. Это из-за нашего страха перед тем, как он отреагирует, если мы это сделаем», — описывает ситуацию Мюррей.

Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США ожидают, что конгресс выделит Киеву новый пакет финансовой помощи в качестве после исчерпания уже одобренных $40 млрд.

20 июля журнал Foreign Policy, оценивая поездки президентов России и США на Ближний Восток, заметил, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира. Авторы статьи указали на то, что Байден не смог убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке Вашингтона». При этом они назвали российского лидера умелым игроком на Ближнем Востоке.

10 июля Мюррей также отметил, что в последние шесть месяцев администрация Байдена пытается свалить все проблемы США на российского президента, однако «американцы на это не покупаются». Он добавил, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, стремясь проводить как можно более «зеленую» политику. В результате этого вынужден «ездить по всему миру, умоляя других обеспечить его граждан нефтью».

Опросы общественного мнения, которые проводились в июне, показали, что многие американцы считают Байдена слишком старым. Как заметил обозреватель The New York Times Питер Бейкер, к концу второго срока в случае переизбрания президенту США будет 86 лет. По его мнению, возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.