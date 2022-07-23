В ООН рассказали о действиях на случай нападения на суда с украинским зерном

Совместный координационный центр (СКЦ) будет регулировать инциденты, в случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море. Об этом в субботу, 23 июля, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«В СКЦ будут представители Украины, России и Турции, и мы — ООН. И как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку — кто что сделал, кто виноват», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, привлекать стороны к ответу за нарушение обещаний — это стандартные решения в сфере мониторинга. Если одна из сторон ответственна за нападение на судно в нарушение соглашения, СКЦ постарается выяснить причину.

«Механизма принуждения нет. Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», — заключил Гриффитс.

Днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу подписал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Он отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений, и эти соглашения представляют собой единый пакет.

Тогда же СМИ сообщили, что делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

23 июля начнется работа над созданием СКЦ по вывозу зерна. Как отметил высокопоставленный представитель ООН, в организации уже обсуждали, кого направят туда на временной основе до определения постоянно действующего состава. Известно, что в центр войдут представители России, Турции и Украины.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.