Словения ответила на внесение ее Россией в список недружественных стран

МИД Словении сожалеет о том, что республика была включена правительством РФ в список недружественных государств. Об этом сотрудники ведомства сообщили «РИА Новости» в пятницу, 22 июля.

Как отметили в службе стратегических связей министерства, последствием данного решения станет, в частности, запрет на трудоустройство российских граждан в дипломатические миссии. Таким образом, страна не сможет нанимать сотрудников из числа физлиц, находящихся на территории РФ.

Тем не менее, по мнению МИД Словении, новые ограничения не повлияют на присутствие дипломатического и административно-технического персонала в посольстве республики в Москве.

Ранее в пятницу стало известно, что правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств. В обновленный список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Распоряжение было принято в соответствии с реализацией указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года.

По словам российского посла Тимура Эйвазова, Словения была признана недружественной страной из-за «радикальных» действий Любляны против диппредставительства РФ.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попадание в список влечет для данных стран понижение уровня контактов, а также ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений. Он объяснил, что попадание в список связано с недружественными проявлениями определенных государств в отношении России.

В свою очередь вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, включение государств в список недружественных не накладывает ограничений на поездки туда, а также на продажи туров в эти страны.

5 апреля МИД Словении сообщил о намерении сократить численность сотрудников дипломатической миссии РФ в соответствии с численностью сотрудников дипмиссии Словении в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство считает крайне безответственным и недружественным данное решение властей Словении. Она подчеркнула, что эти решения предпринимаются в русле «антироссийской позиции, порой переходящей грань откровенной русофобии».