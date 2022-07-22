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В АТОР заявили об отсутствии ограничений на поездки в недружественные страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Включение государств в список недружественных не накладывает ограничений ни на поездки туда, ни на продажи туров в эти страны. Об этом 22 июля рассказал вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

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«С точки зрения сложившейся практики можно сказать, что попадание той или иной страны в недружественный список не накладывает никаких ограничений — ни на поездки туда, ни на продажи туров», — цитирует его ТАСС.

Ранее, в пятницу, Россия признала недружественными странами пять европейских государств — Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Данные страны совершают недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств.

Список недружественных стран был утвержден еще в мае. В него вошли Чехия и США. Между Россией и странами Запада в середине апреля началось «дипломатическое» обострение, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Чехия также резко сократила численность посольства.

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