Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерну
Общество
Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми
Мир
Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США
Мир
Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее
Экономика
ЦБ исключил вероятность запрета хождения доллара в России
Мир
ВОЗ сообщила о гибели более 1,7 тыс. человек в Испании и Португалии из-за жары
Мир
Песков рассказал о последствиях для признанных недружественными РФ стран
Сюжет:

Посол РФ назвал причину внесения Словении в список недружественных стран

0
Фото: Global Look Press/Roland Schäfer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Словения вошла в число недружественных для России стран из-за «радикальных» действий Любляны против Российской Федерации. Об этом заявил 22 июля посол РФ в Словении Тимур Эйвазов.

«Словения выражает сожаление по поводу низкого уровня отношений с РФ»
Председатель Госсовета страны Алойз Ковшка — о признании российской вакцины и перспективах вступления в ЕС Черногории и Северной Македонии

«Это является ответом на крайне недружественные действия предыдущего правительства Словении в апреле сего года, когда численный состав российского посольства в Любляне был сокращен практически на 80%», — заявил дипломат каналу «Россия 24».

Ранее в пятницу стало известно, что правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств. В обновленный список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Распоряжение было принято в соответствии с реализацией указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попадание в список влечет для данных стран понижение уровня контактов, а также ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений. Он объяснил, что попадание в список связано с недружественными проявлениями определенных государств в отношении России.

В свою очередь вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, включение государств в список недружественных не накладывает ограничений на поездки туда, а также на продажи туров в эти страны.

5 апреля МИД Словении сообщил о намерении сократить численность сотрудников дипломатической миссии РФ в соответствии с численностью сотрудников дипмиссии Словении в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство считает крайне безответственным и недружественным данное решение властей Словении. Она подчеркнула, что эти решения предпринимаются в русле «антироссийской позиции, порой переходящей грань откровенной русофобии».

Список недружественных стран был утвержден еще в мае. В него вошли Чехия и США. Между Россией и странами Запада в середине апреля началось «дипломатическое» обострение, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Чехия также резко сократила численность российского посольства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022