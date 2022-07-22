Посол РФ назвал причину внесения Словении в список недружественных стран

Словения вошла в число недружественных для России стран из-за «радикальных» действий Любляны против Российской Федерации. Об этом заявил 22 июля посол РФ в Словении Тимур Эйвазов.

«Это является ответом на крайне недружественные действия предыдущего правительства Словении в апреле сего года, когда численный состав российского посольства в Любляне был сокращен практически на 80%», — заявил дипломат каналу «Россия 24».

Ранее в пятницу стало известно, что правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств. В обновленный список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Распоряжение было принято в соответствии с реализацией указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попадание в список влечет для данных стран понижение уровня контактов, а также ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений. Он объяснил, что попадание в список связано с недружественными проявлениями определенных государств в отношении России.

В свою очередь вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, включение государств в список недружественных не накладывает ограничений на поездки туда, а также на продажи туров в эти страны.

5 апреля МИД Словении сообщил о намерении сократить численность сотрудников дипломатической миссии РФ в соответствии с численностью сотрудников дипмиссии Словении в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство считает крайне безответственным и недружественным данное решение властей Словении. Она подчеркнула, что эти решения предпринимаются в русле «антироссийской позиции, порой переходящей грань откровенной русофобии».

Список недружественных стран был утвержден еще в мае. В него вошли Чехия и США. Между Россией и странами Запада в середине апреля началось «дипломатическое» обострение, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Чехия также резко сократила численность российского посольства.