Правительство расширило перечень недружественных иностранных государств, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ. В список вошли: Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Распоряжение принято для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года, передает телеканал «Известия». Документ предполагает ограничение для таких стран возможности вплоть до полного запрета нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России. В перечне, утверждаемом правительством, помимо названий стран указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. Так, согласно новому документу, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои посольства и консульские учреждения.

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