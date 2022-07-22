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Белый дом опроверг возможность поставок истребителей Украине

Белый дом: США не рассматривают поставку истребителей Украине в ближайшее время
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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США не будут поставлять Украине истребители в ближайшее время, заявил 22 июля журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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«Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время», — прокомментировал представитель администрации президента США.

Он добавил, что в Белом доме остаются нацелены на обучение и поддержку украинских военных.

При этом, по словам Кирби, Соединенные Штаты приступили к изучению возможности поставок боевых самолетов Украине — то есть обсуждение поставок находится на самом предварительном этапе.

«Я бы сказал лишь то, что Министерство обороны США изучает в предварительном порядке осуществимость потенциальной передачи истребителей украинцам», — заявил Кирби.

Ранее, 20 июля, главнокомандующий Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Киев может получить западные истребители в рамках военной помощи. Он не исключил, что их могут предоставить американская сторона или ее союзники.

Главнокомандующий упомянул истребители США, а также западноевропейские, в том числе шведские Gripen и французские Rafale.

Сенатор Ольга Ковитиди, комментируя возможные поставки, заявила, что заявление Брауна на ход российской спецоперации на Украине никак не повлияет и может быть лишь принято к сведению.

Газета Defense News 15 июля написала, что палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение пилотов Украины управлению истребителями F-15 и F-16. Теперь поправку должен принять сенат, в случае согласовании ее обеими палатами конгресса обучение сможет начаться в 2023 году.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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