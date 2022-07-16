США выделят $100 млн на обучение украинских пилотов

Палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16. Об этом 15 июля сообщило Defense News.

Соответствующая инициатива была принята в качестве поправки к оборонному бюджету на следующий финансовый год. Его суммарный объем составляет $840 млрд.

Автором законопроекта выступил республиканец Адам Кинзингер. По его словам, тренировка будет проходить на базе ВВС США в Миссисипи и, возможно, в Техасе. Срок обучения составит три месяца.

США не поставляли военные самолеты Украине, предполагая, что тогда секретные военные технологии станут известны российской стороне. По мнению Кинзингера, обучение пилотов управлению американскими истребителями будет полезным для них в будущем.

«Что мы хотим сделать, так это, очевидно, отправить сообщение для авторизации процесса. Для меня нет никаких сомнений, что когда эта война закончится, Украину придется оснастить западной военной техникой. Кроме того, просто больше не осталось ни МиГов, ни припасов для МиГов», — сказал Кинзингер.

Теперь поправку должен принять сенат США. В случае согласовании ее обеими палатами конгресса обучение украинских пилотов сможет начаться в 2023 году.

О внесении законопроекта на рассмотрение Кинзингер сообщил 17 июня. Тогда он заявил, что если США решат передать Украине штурмовую авиацию, пилоты ВСУ должны быть готовыми к их немедленному использованию.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».