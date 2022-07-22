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В Совфеде оценили последствия поставок западных истребителей Украине

Сенатор Ковитиди: ход спецоперации не изменится в случае поставок западных истребителей Украине
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Фото: Commons.wikimedia.org/Balon Greyjoy
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Потенциальные поставки западных истребителей для нужд украинских ВВС никак не изменят ход специальной операции по защите Донбасса, заявила в пятницу, 22 июля, сенатор Ольга Ковитиди.

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«Заявление Чарльза Брауна на ход российской спецоперации на Украине никак не повлияет и может быть лишь принято нами к сведению. Взлетать американским самолетам неоткуда. На Украине практически полностью уничтожены все аэродромы», — сказала она в беседе с РИА Новости..

Сенатор также напомнила, что военными самолетами западного производства нужно уметь управлять, так как они значительно отличаются от техники советского производства.

«Процесс обучения и подготовки летного, а также инженерно-технического состава займет не один день, это месяцы обучения», — отметила Ковитиди.

Ранее, 20 июля, главнокомандующий Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Киев может получить западные истребители в рамках военной помощи. Он не исключил, что их могут предоставить американская сторона или ее союзники. Браун также добавил, что западные страны рассматривают возможность обучения украинских пилотов в рамках долгосрочной помощи Украине, однако окончательного решения по этому вопросу еще не было.

Газета Defense News 15 июля написала, что палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение пилотов Украины управлению истребителями F-15 и F-16. Теперь поправку должен принять сенат, в случае согласовании ее обеими палатами конгресса обучение сможет начаться в 2023 году.

Ранее, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о договоренности со странами Запада, согласно которой они не будут поставлять украинской стороне штурмовые самолеты или танки.

Западные страны стали активнее вооружать Киев на фоне проходящей российской специальной операции по защите Донбасса.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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