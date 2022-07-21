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Генерал ВВС США сообщил о возможной поставке истребителей Киеву

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Фото: Global Look Press/Mathilda Ahlberg
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Киев может получить западные истребители. Об этом 20 июля заявил главнокомандующий военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун. Он не исключил, что их могут предоставить американская сторона или ее союзники.

«Есть США, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafales. Таким образом, есть ряд различных истребителей, которые могут пойти в Украину. Это будет что-то нерусское, я, наверное, могу вам сказать. Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что именно это будет», — приводит его слова издание Politico.

В этот же день Браун рассказал Reuters, что западные страны рассматривают возможность обучения украинских пилотов в рамках долгосрочной помощи Киеву. При этом он уточнил, что окончательного решения по этому вопросу еще не было.

Газета Defense News 15 июля написала, что палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение пилотов Украины управлению истребителями F-15 и F-16.

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